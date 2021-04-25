Протягом минулої доби, 24 квітня, збройні формування РФ на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських бійців немає.
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Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС. Зазначається, що неподалік населеного пункту Водяне бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У передмісті Пісків ворог обстрілював українські позиції з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїцьке окупанти вели вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку, 25 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
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