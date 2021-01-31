Неподалік Новомихайлівки російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли українські позиції.

Протягом минулої доби, 30 січня, бойовики РФ на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті одного з обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранення.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зокрема, неподалік Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу поранені двоє бійців, їх госпіталізовано.

У передмісті Авдіївки противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

На обстріли ворога українські бійці відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 31 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров