Ситуація на Донбасі на ранок 14 лютого / ООС

Протягом минулої доби, 13 лютого, бойовики РФ двічі порушили режим припинення вогню на сході України.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використав проти українських захисників і неподалік Старогнатівки.

На обстріли зі сторони противника українські підрозділи давали адекватну відповідь. Бойових втрат в лавах ОС не було.

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Автор: УНІАН