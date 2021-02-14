Ситуація на Донбасі на ранок 14 лютого / ООС
Протягом минулої доби, 13 лютого, бойовики РФ двічі порушили режим припинення вогню на сході України.
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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використав проти українських захисників і неподалік Старогнатівки.
На обстріли зі сторони противника українські підрозділи давали адекватну відповідь. Бойових втрат в лавах ОС не було.
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