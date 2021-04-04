Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Протягом минулої доби, 3 квітня, окупаційні сили на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Один боєць підірвався на невідомому вибуховому пристрої і загинув.

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Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС. Зокрема населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища Гнутове - з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Авдіївка, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік населеного пункту Шуми військовослужбовець ОС дістав смертельні поранення, підірвавшись на невідомому мінно-вибуховому пристрої.

Станом на 7 годину ранку, 4 квітня, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. З боку бойовиків порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров