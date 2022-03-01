За словами добровольця, єдине, що росіяни можуть, – це стріляти "Градами" по мирних людях.

Доброволець з Хорватії, який з 2014 року воює на боці України проти РФ, звернувся до росіян.

"За нами їде ще група іноземних добровольців, і всі ми будемо захищати Маріуполь. Із собою ми принесли, скажімо так, цікаві подарунки для ватних сепаратистів і кац**ського лайна", - сказав він.

За словами добровольця, єдине, що росіяни можуть, – це стріляти "Градами" по мирних людях.

"Ви пі**раси, не вмієте воювати, ви тікаєте з поля бою. Ви тільки знаєте вбивати цивільних людей, стріляти "Градами", артилерією по школах, дитячих садках, вбивати дітей",– сказав доброволець.

"А ті подарунки, які ми принесли, вам це дуже не сподобається. Але ви їх так відчуєте, що вам буде капець. Тому, маріупольці, не хвилюйтеся, ми з вами!"- підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вводить з 1 березня безвізовий режим для іноземців, охочих вступити до інтернаціонального легіону оборони України.

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