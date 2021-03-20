В результаті обстрілів один український військовий загинув.

Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Читайте такожБойовики вбили українського військового на ДонбасіЗа даними штабу, неподалік населеного пункту Південне Донецької області окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми ще й зі стрілецької зброї.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях підрозділів ООС у передмісті Лебединське окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине - вели вогонь із великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

В прес-центрі нагадали, що в результаті ворожих обстрілів поблизу Шумів військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК», - додали в штабі.

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Автор: Тамара Отовська