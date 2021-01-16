Пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо передача відбудеться, будуть організовані уповноваженими державними органами України, зазначив радник з інформполітики української делегації для участі в ТКГ.

Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких бойовики ОРДЛО готують до повернення за посередництва голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Читайте такожАрестович назвав "найбільше досягнення" на перемовинах щодо Донбасу у 2020 роціПро це повідомив радник з інформаційної політики української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

«Створені Кремлем маріонеткові квазідержавні структури «ЛНДР» вибухнули заявою, згідно з якою, вони в порядку ініціативи повертають нам громадян України, яких вони незаконно утримували: жінки, люди похилого віку, особи з проблемами зі здоров'ям (кількість не називається). Але передаватимуть вони їх ... Віктору Медведчуку», - зазначив він.

У той же час Арестович уточнив, що поверненням громадян України звідки б то не було займаються лише уповноважені державні органи.

Також, уточнив він, у випадку з ситуацією на Донбасі, «повернутими» є громадяни України, які незаконно утримувалися стороною конфлікту - Російською Федерацією».

Крім того, Арестович зазначив, що взаємодія з РФ, державою-окупантом, здійснюється відповідно до норм міжнародного права та українського законодавства в рамках домовленостей, досягнутих у «нормандському форматі».

«Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові «органи» готують до «повернення», а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо вони відбудуться, будуть організовані уповноваженими державними органами України», - підкреслив він.

За словами Арестовича, керівництво української делегації в ТКГ розглядає це повідомлення як спробу тиску РФ на українську сторону переговорів, а цю спробу, в свою чергу - як елемент масштабної кампанії тиску на політичне керівництво і народ України, що включає, наприклад, ще й інформаційне маніпулювання темою російської вакцини проти COVID-19, яке реалізується через того ж народного депутата України Медведчука.

«Українська сторона нагадує, що до врегулювання конфлікту може привести лише послідовна робота у рамках« нормандського формату », будь-які спроби тиску на нас - марні, а у випадку з людьми, постраждалими від окупантів - ще й аморальні», - додав радник з інформаційної політики української делегації для участі в ТКГ.

«Правоохоронні органи України дадуть свою оцінку таким спробам, а політичне керівництво країни - свою», - резюмував він.

Обмін полоненими на Донбасі

Сьогодні, 16 січня, ряд російських ЗМІ повідомили, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Віктора Медведчука.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розцінює заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень на Донбасі про намір передати частину утримуваних осіб за посередництва Медведчука як чергову спробу РФ ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

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Автор: Костянтин Гончаров