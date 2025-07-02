Постачання зброї Україні може і не відновитися, якщо в Пентагоні з'ясують, що боєприпасів не вистачає або вони потрібні іншим країнам.

США призупинили постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони (ППО) та інших високоточних боєприпасів.

Ці дані підтвердила одна зі спікерів Білого дому Анна Келлі, передає NBC News. Вона зазначила, що "рішення ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце". Його ухвалили після ревізії Пентагоном військової підтримки та допомоги, яку США надають іншим державам.

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У Пентагоні рішення поки що не коментували, але NBC News з посиланням на джерела наводить список зброї, яку перестануть відправляти Україні. Серед неї засоби як для ППО, так і для фронту:

перехоплювачі Patriot;

155-мм осколково-фугасні гаубичні боєприпаси;

100 ракет Hellfire;

250 високоточних ракетних систем GMLRS;

десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger, ракет класу "повітря-повітря" AIM і гранатометів.

Видання зазначило, що передачу військової допомоги Україні зупинили на невизначений термін. Зокрема, вона може тривати як до завершення ревізії, так і взагалі не відновитися, якщо з'ясується, що боєприпасів не вистачає або вони потрібні іншим країнам.

Призупинення допомоги США Україні

Раніше видання Politico повідомило, що Пентагон призупинив постачання зенітних ракет і низки боєприпасів Україні.

Видання уточнило, що рішення про припинення виділення допомоги було ухвалено ще на початку червня. Однак воно набуло чинності тільки зараз - "у той час, коли Україна відбиває один із наймасштабніших наступів росіян.

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