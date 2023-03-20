Є угода між міністрами закордонних справ Євросоюзу, поділився журналіст.

У понеділок, 20 березня, очільники міністерств закордонних справ країн Європейського союзу ухвалила важливе рішення, яке стосується підтримки України під час війни з Росією.

Підтримано план щодо постачання боєприпасів Україні, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму акаунті у Twitter. "Білий дим (у Ватикані під час виборів Папи Римського такий колір диму з труби Сікстинської капели означає, що кардинали обрали нового лідера католиків - Ред.): угода між міністрами закордонних справ ЄС щодо плану боєприпасів для України", - поділився автор.

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Рікард Джозвяк повідомляв, що міністри закордонних справ Євросоюзу мають бути в змозі підписати план для постачання Україні упродовж майбутніх 12 місяців 1 мільйона артилерійських снарядів.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель говорив, що є триєдиний підхід у наданні боєприпасів нашій державі у межах фінансування на суму 2 мільярди євро.

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