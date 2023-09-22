Міністр цифрової трансформації України акцентував на важливості глушити ворожі РЕБ "Поле-21М".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до українців з закликом допомогти відкрити небо для роботи наших БПЛА під час маштабної атаки по штабу Чорноморського флоту в Криму.

Відповідну публікацію чиновник зробив у своєму Telegram, акцентувавши на важливості "глушити" російські РЕБ "Поле-21М" через чатбот "єВорог".

"Допоможіть відкрити небо для БПЛА та покращити зв’язок військовим - надсилайте інформацію про РЕБ "Поле-21М" у єВорог", - написав міністр.

Зазвичай армія РФ використовує такі станції радіолокаційної боротьби, щоб блокувати GPS-сигнал на фронті. "Без цього наші воїни не можуть ефективно запускати дрони та координувати роботу підрозділів", - пояснив Федоров.

За його словами, частіше за все росіяни маскують РЕБ "Поле-21М" під антени на вежах мобільного зв’язку. Також обладнання ворога можна помітити на будинках, автомобілях, елеваторах, водонапірних вежах, на вершині інших об'єктів і навіть на землі.

Федоров закликав українців повідомляти через чатбот, якщо вдалося помітити російські РЕБ. Відповідну публікацію він зробив о 13:51. Приблизно за пів години до його повідомлення в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Атака на Крим 22 вересня - головне

Нагадаємо, вдень 22 вересня у місті Севастополі (тимчасово окупована територія Криму) пролунала серія вибухів. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв повідомив, що Україна вдарила по місту ракетами. За його словами, є влучання по штабу Чорноморського флоту. В мережі почали з'являтися відповідні фото та відео, на яких помітні задимлення та перші наслідки атаки.

Також реакцією відзначилася місцева жінка. "Почалося, вибухи!", - заявила вона українською мовою. Вже з'явилися перші кадри зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту.

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