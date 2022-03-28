Наразі ДСНС активно проводиться розмінування територій, щоб посівна кампанія в країні розпочалася вчасно.

З початку вторгнення російських окупантів піротехніки знешкодили приблизно 12 тисяч боєприпасів, з них – 398 авіаційних бомб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий під час брифінгу.

"З початку бойових дій піротехніки знешкодили приблизно 12 тисяч боєприпасів, з них – 398 авіаційних бомб", - сказав він.

Також він підкреслив, що ДСНС активно проводиться розмінування територій, щоб посівна кампанія в країні розпочалася вчасно.

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