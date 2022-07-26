Він зазначив, що така ситуація значно ускладнить логістику для окупантів.

Те, що ЗСУ вогнем контролюють мости на окупованій Херсонщині означає, що вони можуть завдавати ударів не тільки далекобійними ракетами, а й артилерією, проти чого протиповітряна оборона не може боротися.

Про це в ефірі телеканалу "FreeДом" повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

Експерт навів приклад з Антонівським мостом, який з'єднує Херсон із лівобережжям. Він наголосив, що Україна веде постійну воєнну розвідку і у разі виявлення серйозної цілі завдає вогневого удару по об'єкту.

"Проїхатися на авто чи пройтися групі людей Антонівським мостом можна. Фізично, ми його не контролюємо, однак при цьому ведеться постійний моніторинг ситуації та воєнна розвідка. Там літають безпілотники, дрони та використовується агентурна розвідка. При виявленні серйозної цілі, наприклад, конвою чи колони важкої техніки, по цьому об'єкту завдається вогневий удар", - пояснив він.

Водночас Грабський висловив упевненість, що по Антонівському мосту не може проїхатися важка техніка, судячи з відео/фото.

"Противник... по одній людині чи невеликими групами, може переміщуватися, але здійснювати постійне підвезення техніки чи переміщуватися по цьому об'єкту неможливо. Така ж ситуація є і на інших напрямках. Тобто вогневий контроль показує, що ми можемо і здатні завдавати ударів у разі виявлення визначених цілей, але немає 100 % гарантії, що по цьому об'єкту ніхто не переміщується. Не будемо ж ми завдавати ударів по окремому солдату ракетою HIMARS. Але потрібно розуміти, що у якісному та кількісному співвідношенні використання об'єкта ускладнюється. Як ми бачимо з фото/відео, там можуть переміщуватися легкові авто вагою до 1,5-2 т. Навряд чи по цьому мосту зможе проходити важка техніка чи навантажені авто. Це і складає систему логістики, тобто підвезення. Якого якраз не можна здійснити. В цьому і є суть вогневого контролю - мінімізувати використання об'єкта в інтересах противника", - зазначив Грабський.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня вкерівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що на південному фронті створюються передумови для контрнаступу української армії, на росіян чиниться все більший тиск. На думку експерта, у ворожих військ на сьогодні залишається два виходи з ситуації, що склалася на фронті.

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