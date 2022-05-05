На думку військового експерта, цей процес розпочнеться не раніше середини червня.

Процес звільнення українських територій від російських загарбників розпочнеться не раніше середини червня. Перед контрнаступом необхідно сформувати підрозділи з новим озброєнням і навчити особовий склад ним ефективно користуватись.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.

"Про звільнення цих територій ми зможемо почати з вами розмову десь в червні, не раніше", - зауважив Жданов.

Перед цим необхідно отримати та освоїти західну техніку, сформувати підрозділи військових і навчити особовий склад.

"Тобто, щось там терміново для підтримки військ буде передаватися на фронт. Але в малих кількостях. Масоване постачання і підрозділи, оснащені західними зразками техніки – не раніше червня з’являться на фронті. Чому? Бо треба навчити людей", - зазначив Жданов.

Експерт зауважив, що наразі Україна має сили та засоби для утримання займаних позицій, тому наступ окупантів не матиме успіху.

"Вони атакуватимуть наші позиції, але не думаю, що вони матимуть успіх. Ми 4 тижні вистояли при найгірших умовах. А тепер у нас умови покращуються, а у них – погіршуються", - зазначив експерт.

Він також констатував деградацію особового складу і військової техніки росіян.

"Вони зараз знімають зі зберігання стару радянську техніку. Приклад – Т-80. Це остання розробка СРСР (періоду 1980-х років). НАТО називало його "танк прориву". Проте, знову ж таки, є "але". Річ у тому, що на Т-80 стоїть газотурбінний двигун від гвинтокрила. І він працює не на дизелі, а на авіаційному газі. Запас ходу у нього не 500 км по паливу, а всього-на-всього 300 км. А при атакувальних діях – то і 200-220 км", - розповідає експерт.

Жданов додав, що ціна авіаційного газу значно вища, ніж дизелю. Крім того, ці танки ніколи не проходили модернізацію, тому технічно вони набагато гірші, ніж навіть те, що було в України на початку цієї війни.

Водночас самохідних артилерійських установок у РФ вже набагато менше. На фронті у Росії вже з’явилися старі причепні гаубиці Д-20 дальністю 20 км. Тобто Росія значно знижує свій бойовий потенціал. А ще не відомо, в якому технічному стані перебуває ця техніка після 50 років зберігання.

"Мабуть, спочатку вона потребує ремонту, а потім вже постановки у війська. А у нас навпаки йде якісний підйом і збільшення вогневих можливостей за рахунок отримання більш технологічного озброєння західних зразків", — додав експерт.

За його словами, у Росії закінчується військовий резерв, тому на базі Артилерійської академії в Санкт-Петербурзі росіяни вже відкрили 3-місячні курси для навчання офіцерів-артилеристів, як було у Другу світову війну.

Зазначимо, раніше глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що існують ознаки підготовки до мобілізації в РФ.

У Кремлі кажуть, що Путін нібито не має наміру оголошувати війну Україні та мобілізацію в РФ 9 травня.

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