Спікер Путіна стверджує, що в РФ на свято не оголошуватимуть мобілізацію.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не оголошуватиме Україні війну на 9 травня (у РФ відзначають День Перемоги).

Відомості західних чиновників про те, що глава РФ може скористатися 9 травня для оголошення війни, є нісенітницею, розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє Telegram-канал "Медуза - LIVE".

У спікера очільника РФ запитали, яка ймовірність того, що російський лідер скористається святковою датою для того, щоб оголосити війну? На це питання Пєсков відповів так: "Ніяка. Я вже відповів на це питання. Це нісенітниця".

Прес-секретар президента Росії також назвав нісенітницею інформацію західних ЗМІ про те, що у РФ 9 травня можуть оголосити мобілізацію.

Нагадавши, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, обстрілював людей у Києві, Харкові, Херсоні, Чернігові, Львові, Миколаєві, Маріуполі та Одесі.

РФ назвала війну в Україні "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" нашого населення.

Збройні сили України давали супротивнику гідну відсіч. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 4 травня в українській державі вже знищено 24 500 окупантів.

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