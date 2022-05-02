Кирило Буданов підтвердив, що Росія хоче здобути перемогу на Сході України до 9 травня.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що існують ознаки підготовки до мобілізації у РФ.

Про це він сказав у інтерв'ю для НВ.

Буданов відповів на питання, чи Росія планує оголосити мобілізацію 9 травня.

"Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - сказав начальник ГУР.

Буданов підтвердив, що Росія хоче здобути перемогу на Сході України до 9 травня.

"Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають", - підкреслив голова української розвідки.

Раніше Олексій Арестович заявив, що мобілізація на Росії прискорить крах режиму Путіна. Нагадаємо, що в Україні проти окупантів воюють і громадяни Росії. Вони вже сформували свій легіон і отримали форму.

В Україні мобілізація буде продовжена після 24 травня, якщо того вимагатиме ситуація.

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