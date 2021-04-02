Станом на 7:00 2 квітня обстрілів не зафіксовано.

Російські окупанти продовжують вести провокаційні обстріли. 1 квітня вони 13 разів порушили «тишу», поранивши двох українських захисників.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Поблизу Пісків бойовики відкривали вогонь з заборонених Мінськими угодами мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Старогнатівки, Авдіївки та Водяного окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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В районі поблизу Водяного російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Неподалік Світлодарського, Луганського та Золоте-4 ворог обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

«Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених – задовільний. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться у зведенні.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДО.

У штабі зауважують, що окупанти облаштовують нові оборонні позиції біля Шумів – довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00 2 квітня обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

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Автор: Яна Ставська