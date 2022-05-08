Дістати та вивезти мирних людей з території заводу вдалося ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців.

Із заводу "Азовсталь" та Маріуполя врятовано ще 173 людини.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Ще 173 людини врятовано з "Азовсталі" та Маріуполя. 10 автобусів з маріупольцями вже на території вільної України. Дякуємо за це всім героїчним оборонцям "Азовсталі", - йдеться у повідомленні.

При цьому говориться, що дістати та вивезти мирних людей з території заводу вдалося ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців.

"Збройні сили України та полк "Азов" ціною надзусиль не тільки тримають оборону, але й рятують цивільних. А ворог в цей час б‘є у спину. Цинічно, підступно, по-російські", - зазначено далі.

Міськрада висловила слова подяки ООН, Червоному Хресту та міністру Ірині Верещук за організацію евакуації людей та наголосила, що роботу потрібно продовжувати.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 травня, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" у Маріуполі евакуйовано.

За словами Верещук, цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено.

Вчора ж, після цього, президент Володимир Зеленський розповів про наступні етапи евакуації із Маріуполя.

За його словами, на першому етапі з "Азовсталі" вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Зараз готується другий етап евакуаційної місії – евакуація поранених і медиків. Також, за словами Зеленського, ведеться робота і над тим, щоб вивезти наших військових.

Окупанти при евакуації з Маріуполя людей відразу не випускають на підконтрольну територію України, а звозять у "фільтраційні" табори.

Вас також можуть зацікавити новини: