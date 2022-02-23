Місцева влада Луганської області готова до евакуації населення у разі подальших обстрілів з боку бойовиків. На випадок такого розвитку подій є необхідний транспорт.
Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у інтерв'ю "НВ".
"Певну частину населення ми зможемо спокійно розмістити у вже підготовлені місця в глибині області. Певну частину відправляємо відразу в інші області, в глибині України. Будемо приймати рішення досить швидко", - розповів Гайдай.
При цьому в ефірі телеканалу "Дом" він уточнив, що часткова евакуація жителів міста Щастя може початися вже сьогодні. Спочатку людей будуть перевозити вглиб області, а при необхідності — в інші регіони України.
Обстріли Щастя - що відомо
Бойовики вже майже тиждень обстрілюють щастя, в результаті чого страждають місцеві жителі.
Крім того, в результаті обстрілу окупантами ТЕС зайнявся трансформатор. До місця пожежі направляються пожежно-рятувальні підрозділи. Пізніше стало відомо, що рятувальники не можуть почати гасити трансформатори на ТЕС у Щасті через обстріли російських окупаційних військ.
У зв'язку з постійними обстрілами голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заговорив про евакуацію жителів Щастя.