За його словами, винищувачі F-16 для України все одно є важливими.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сучасні винищувачі F-16 не стануть для Збройних Сил України "срібною кулею" у війні з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю "BILD російською".

"Той факт, що союзники по НАТО постачають F-16, а також тренують пілотів і постачають зброю для F-16, - це ще один приклад значної військової підтримки від союзників по НАТО для України. Але ситуацію на полі бою не може змінити одна система. Це не срібна куля, яка змінить усю війну", - наголосив Столтенберг.

Водночас він запевнив, що винищувачі є важливими, адже посилять можливості українських військових відбивати атаки РФ.

"Тому я вітаю те, що союзники зараз старанно працюють над цими поставками, а також над навчанням пілотів і техперсоналу для F-16", - підкреслив генсек НАТО.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, чому Україні не дають F-16 і ATACMS. За його словами, головною проблемою є ядерний шантаж російського диктатора Володимира Путіна.

"Ніхто не знає, коли він блефує, а коли на межі прийняття рішення.... Коли людина загнана в кут, а поразка в Україні так і буде виглядати, Путін опиниться на межі знищення і ядерна кнопка - єдиний гарант його виживання", - зазначив він.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський відповів, чи змінять перші винищувачі F-16 ситуацію на фронті. Він наголосив, що думка про те, що з появою винищувачів F-16 в Україні "усе буде добре", яка склалася в суспільстві, є хибною.

"Чи сильно це змінить ситуацію? Не сильно, але воно змінить ситуацію. Це дозволить нам, у найкращому випадку, зменшити тиск на наші позиції щодо використання авіаційної техніки", - підкреслив Грабський.

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