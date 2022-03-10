Росіяни почали підіймати тему біолабораторій в Україні 2,5-3 місяці тому.

Російські фейки про українські лабораторії можуть свідчити про підготовку хімічної атаки з боку окупантів.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Як мінімум це різке підняття градусу. Цього я насправді дуже боюся, тому що плювати хотіли на зовнішній світ і для них найголовніше зараз - їхній споживач і їхнє телебачення... Рівень божевілля цих людей настільки високий, що ми уже нічому не можемо дивуватись", - сказав він.

За його словами, росіяни почали підіймати тему біолабораторій в Україні 2,5-3 місяці тому.

"Перші новини з'явилися десь близько трьох місяців тому і з регулярністю 7-10 днів вони робили первні вкиди у своїх ЗМІ та Telegram-каналах. Вчора-сьогодні пішов великий накал з цією історією. Вчора з'явилася настільки божевільна інформація, що в цих лабораторіях розроблявся штам коронавірусу, який передавався птахам, і ці птахи повинні були перелітати до Росії та переносити коронавірус. І сьогодні Лавров після зустрічі з Дмитром Кулебою заявив про те, що Україна повинна надати відповіді щодо цих біолабораторій, тому що там розробляються якісь страшні штами й таке інше. Насправді ми всі прекрасно пам'ятаємо історію в Сирії, коли Росія застосувала хімічну зброю, розповідаючи про те, що це роблять бойовики-сірійці", - сказав він.

За його словами, дуже важливо, щоб у світі про це почали говорити як про можливу хімічну атаку з боку Росії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація поширює дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. МЗС України назвало дезінформацією та провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров’я України спростувало поширену російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США" та "знищення особливо небезпечних патогенів" та наголосило, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

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