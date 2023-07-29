При цьому, збір персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України заборонений.

Російські загарбники намагаються збирати особисті дані українських бійців територіальної оборони через створену фейкову google-форму.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook, командування Сил територіальної оборони ЗСУ застерігає, що ворог намагається отримати особисті дані військовослужбовців через начебто вимогу від розробників програмного забезпечення "Кропива" заповнити ґуґл-форму.

При цьому, для цього ворог використав логотип Сил ТрО ЗСУ, щоб втертися в довіру до захисників.

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"Наголошуємо, що збір персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України заборонений. Командування Сил територіальної оборони ЗСУ таких даних не збирає", - сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку, військовослужбовцям ЗСУ треба бути пильними і не залишати особистих даних та даних про підрозділи служби.

Водночас, якщо у військових виникатимуть запитання, треба звертатись до командирів, на гарячу лінію Сил ТрО: 0 800 507 028 (гаряча лінія працює щодня з 7.00 до 20.00) або писати у приватні повідомлення на офіційну Фейсбук-сторінку Сил територіальної оборони ЗСУ.

Війна в Україні та російські хакери

У червні 2023 року одразу декілька європейських країн заявили про те, що вони страждають від російських хакерів.

17 червня пов'язана з Росією група хакерів Cl0p здійснила масовану атаку, після чого Міністерство енергетики Сполучених Штатів Америки отримало вимоги викупу.

У червні 2023 року у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України наголошували, що російські хакери продовжують полювати на персональні дані українців. Зокрема, фішинг залишається улюбленою тактикою хакерів країни-агресора.

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