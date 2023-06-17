У міністерстві не розкривають суму, яку вимагають хакери.

Пов'язана з Росією група хакерів Cl0p здійснила масовану атаку після чого Міністерство енергетики США отримало вимоги викупу. Атака стала можливою через вразливість у широко використовуваному програмному забезпеченні для передачі файлів.

Як повідомляє Reuters, від атаки пов'язаної з Росією групи хакерів-вимагачів Cl0p постраждали асоційовані університети Оук Рідж, підрядник міністерства і експериментальний завод Waste Isolation Pilot Plant, який займається утилізацією радіоактивних ядерних відходів оборонного призначення.

"Дані на цих об'єктах були "скомпрометовані" після того, як хакери проникли в їх системи через уразливість в програмі для передачі файлів MOVEit Transfer. Це програмне забезпечення широко використовується організаціями по всьому світу для обміну конфіденційними даними", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Вимоги про викуп надійшли електронною поштою на адресу кожного об'єкта. У міністерстві не розкривають суму, яку вимагають хакери.

Міністерство оборони США, яке управляє об'єктами ядерної зброї і ядерних відходів, пов'язаними з військовими, повідомило Конгрес про це порушення і бере участь у розслідуванні разом з правоохоронними органами і CISA.

На сайті Cl0p зазначено, що у групи немає ніяких урядових даних і якщо вони "випадково" отримали такі дані під час масової крадіжки, то готові "все видалити".

Хакерські атаки з боку РФ

Станом на 14 червня 2023 року відразу кілька європейських країн заявили про те, що вони страждають від російської діяльності. Так, Швейцарію атакують проросійські хакери. Вони намагаються зупинити роботу сайтів парламенту і уряду, атакували також сайт Женевського аеропорту.

Нинішня активність проросійського угруповання хакерів збігається з підготовкою до виступу в швейцарському парламенті президента України, яке має відбутися по відеозв'язку. Швейцарська служба кібербезпеки запевняє - робить все, щоб трансляція пройшла безперешкодно.

Вас також можуть зацікавити новини:

Російські хакери викрали дані у підрядника Apple і вимагають викуп в $50 мільйонів

У Байдена допустили кроки у відповідь на атаку російських хакерів на компанію JBS

Росія заявила про затримання групи хакерів REvil за запитом США