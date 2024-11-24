За словами Світана, відбулись влучання керованими авіаційними бомбами.

Військово-повітряні сили України успішно відпрацювали проти російських окупантів у Курській області РФ - зокрема, були знищені переправи ворога. Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, відбулись влучання керованими авіаційними бомбами. Наша авіація використовує бомби GBU-39.

"Показова сама робота та вихід цих плануючих авіабомб. Імовірне відхилення - 1 метр, максимум - 2. Кучно лягають. Приблизно 5-6 авіабомб може підіймати винищувач МіГ-29 чи Су-27, які й скидають ці бомби", - розповів аналітик.

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Він уточнив, що ці бомби летять на відстань до 110 кілометрів:

"Ця бомба може взагалі скидатись за 50 кілометрів від кордону. Тобто, ще над українською територією, але з великої висоти. Тим паче, коли йде комбінована атака з прикриттям від винищувачів. Проблем у цьому вже немає, робота налагодилась, і ми це бачили при пусках Storm Shadow".

Він пояснив, що під час такої атаки один літак скидає керовані авіаційні бомби, "вони влучають і як наслідок – мосту немає".

"Звісно, за декілька діб росіяни його відновлять. Інженерів там достатньо, але авіаційних бомб GBU-39 у нас достатньо. Ми можемо постійно його тримати під вогневим контролем", - підкреслив експерт.

Ситуація на Курщині - останні новини

Курська операція Збройних сил України зірвала Росії плани наступу на Запоріжжя, повідомив Укрінформу високопоставлене джерело у ЗСУ.

За його словами, із Запорізького напрямку було знято чи не найбоєздатніше з'єднання російської армії, аби перекинути його під Курськ.

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