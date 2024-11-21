Уточнюється ситуація у Ольгівському лісі, яка потягнула за собою суттєві втрати особового складу та розстріли наших полонених.

Російські окупанти продовжують наступати на фронті і мають локальні успіхи.

За даними українського моніторингового проєкту DeepState, який стежить за актуальними змінами на фронті, ворог просунувся в Дар'їно (Курська область), Кураховому (Донбас), біля Нижнього Клину (Курська область), Кремяного (Курська область), Роздольного (Донбас), Новодонецького (Донбас) та Дальнього (Донбас).

Крім того, аналітики зауважили, що уточнюють ситуацію у Ольгівському лісі, яка потягнула за собою суттєві втрати особового складу та розстріли наших полонених.

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Війна в Україні - ситуація на фронті

Українським військам не вистачає піхотинців і артилерії, щоб стримувати російську армію, готову нести приголомшливі втрати, пише американська газета The New York Times.

За словами опитаних солдатів та командирів, після багатьох років важких боїв їм заважає нестача бойової піхоти і, що не менш важливо, нестача досвідчених командирів взводів і рот, щоб вести новобранців у бій. Саме це призвело до виснаження українських оборонних ліній, що дало змогу Росії домогтися найбільших успіхів від початку широкомасштабної війни, йдеться у статті.

20 листопала російські окупанти здійснили ряд штурмових дій на схід та північний схід від селища Велика Новосілка. За попередніми даними, ворог мав тактичний успіх, але більш детальна обстановка буде зрозуміла через пару днів.

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