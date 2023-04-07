До повномасштабної війни Юлія працювала моделлю.

У батальйоні "Лють", що входить до складу "Гвардії наступу", є одна жінка з Києва. Це Юлія, колишня модель, яка до повномасштабної війни планувала працювати за кордоном.

Сюжет про дівчину зняли журналісти Радіо Свобода, а опублікували ролик на офіційній сторінці МВС України на Facebook. На відео присутні кадри з показів одягу за участю Юлії. Однак після початку повномасштабної війни дівчина вирішила освоїти військову справу.

"У мене в планах були, можливо, якісь контракти за кордоном. Ті дівчата, хто поїхав зараз, хто виїхали — вони дуже добре себе зарекомендували в Європі. Вони зараз дуже добре працюють, Я спостерігаю за ними. Для себе я зробила висновок, що я хочу бути тут", — розповіла Юлія.

Відео дня

За рік з моменту повномасштабного російського вторгнення дівчина освоїла тактичну медицину і стала інструктором. Вона обрала "Лють", тому що це нова штурмова бригада, де потрібні були фахівці різних напрямків.

За словами Юлії, під час відбору всі перебували в рівних умовах. Було важко через фізичні навантаження, з якими дівчині доводилося справлятися. Однак вона дуже хотіла потрапити саме в "Лють".

Чоловік Юлії служить у Національній поліції і з 24 лютого 2022 року разом з колегами виконує бойові завдання на сході України. Подружжя рідко бачиться — раз або два на кілька місяців.

"Він розуміє, як це відбувається, я розумію, як це відбувається. Я знаю купу історій, коли люди гинули через те, що просто нікого не було поруч. Або просто нікому було надати допомогу", — додала Юлія.

Підготовка "Гвардії наступу": актуальна інформація

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук наприкінці березня розповів про кількість бажаючих вступити в "Гвардію наступу": "Загальна кількість заявок, які були подані за два місяці в усі підрозділи МВС становить трохи більше 35 тис. і понад 16 тис. — це саме ті, які стосуються наших підрозділів".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 1 квітня повідомив, що 8 бригад "Гвардії наступу" практично сформовані. Однак люди продовжили активно надсилати заявки, тому будуть створені резервні підрозділи.

У ДПСУ показали, як проходять тренування бригади "Сталевий кордон". Бійці під керівництвом досвідчених інструкторів навчаються стрільбі та тактичній медицині.

Вас також можуть зацікавити новини: