Франція придумала новий спосіб допомоги українцям, дізналися журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ, і французька влада вигадала новий спосіб допомоги Києву - Франція в рамках програми "Лялечка метелика" (Chrysalis) хоче передати українській стороні далекобійні ракети Scalp, які або було зібрано із прострочених компонентів, або просто термін придатності яких вже закінчився.

Такий крок дасть змогу французькій державі уникнути спустошення своїх запасів ракет, пише DW, посилаючись на відомості, які в четвер, 9 травня, поширила медіакомпанія Radio France Internationale.

За відомостями журналістів, у рамках програми "Лялечка метелика" будуть використовуватися ракети Scalp, які зберігають у контейнерах ("коконах"). Ракети, які зберігають таким чином, доставлять на французькі підприємства, і там їх за три місяці планують зробити придатними для використання.

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Нагадаємо, Україна вже отримала від союзників далекобійні ракети, зокрема, британська сторона їй надала крилаті ракети Storm Shadow, а Штати - ATACMS. Варто зазначити, що SCALP - це крилата ракета авіаційного базування, яка є аналогом Storm Shadow.

Раніше стало відомо, що у США схвалили виділення десятків мільярдів доларів на надання допомоги Україні. У Пентагоні повідомляли, що є можливість швидко доставити нову допомогу на нашу територію.

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