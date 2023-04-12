Остаточні втрати супротивника ще уточнюють, зазначили у ВМС ЗСУ.

Безповоротні втрати росіян в Україні зросли - військові частини та підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України минулої доби, 11 квітня, знищили 15 загарбників.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ. Як зазначається, військові моряки у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 15 окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Раніше стало відомо, що упродовж 9 квітня наші морпіхи знищили 37 російських загарбників.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Генштаб ЗСУ повідомив, що 11 квітня захисники нашої держави на Авдіївському, Лиманському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках відбили понад 70 атак з боку російських загарбників. За даними Генштабу, найгарячішою точкою стало місто Мар'їнка.

Варто зазначити, що супротивники в Україні зазнали величезних втрат. Втрати РФ в Україні на 12 квітня становлять приблизно 180 050 супротивників.

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