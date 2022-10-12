Вибухівка, закладена у вантажівці, не спричинила б обрушення кількох прольотів мосту.

ФСБ у рамках свого "розслідування" оприлюднила рентген вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту 8 жовтня, з нібито прихованою у палетах вибухівкою.

Аналітики спільноти InformNapalm вважають, що цієї вибухівки у машині взагалі не було, інакше б рентген показав її сліди.

Понад те, експерти зауважують, що на опублікованих після інциденту відео чітко видно, що причиною вибухів на Кримському мосту була не вантажівка.

Відео дня

Вибухівка, закладена у вантажівці, не спричинила б обрушення кількох прольотів мосту, вважають в InformNapalm.

На думку аналітиків, ця версія просто зручна для ФСБ, якщо хтось її запідозрить у скоєному.

"Знаєте чому на рентгені не видно вибухівки? Бо її і не було в вантажівці. Версію про вибух вантажівки цілеспрямовано розганяє саме ФСБ, щоб випадково не вийшли на них самих. Бо на розкадровці видно, що не вантажівка стала причиною вибуху, а просто потрапила під засвіт вибуху. Також версія із вантажівкою не пояснює, чому відірвались 2 автодорожні прольоти мосту в різних місцях", - йдеться у повідомленні InformNapalm у Telegram.

Невідповідності у рентгені також зауважили й інші користувачі. ФСБ, за їхніми словами, не змогла відтворити на "фото" усі вісі транспорту.

ФСБ услід за Путіним звинуватила у вибухах Україну

Сьогодні вранці Федеральна служба безпеки РФ оприлюднила прес-реліз зі своєю версією пожежі на Кримському мосту.

Російські спецслужби стверджують, що джерелом вибуху, у результаті якого в море впала частина автодороги мосту, стала вантажівка. У заяві ФСБ йдеться, що вибухівку, замасковану у палетах, відправили нібито з одеського порту до Болгарії, а звідти - через Грузію і Вірменію до Росії під фіктивними документами.

Усього у "схемі" брали участь як українські громадяни, так й іноземці і ще п'ять громадян РФ. В організації вибухів звинуватили керівника української розвідки Кирила Буданова. У ГУР натомість коментувати "нісенітниці" відмовились.

Напередодні Путін назвав вибух на Кримському мосту "терактом". Російський президент заявляв, що ударів зазнав нібито "цивільний об'єкт", хоча Кримський міст є головним шляхом постачання окупантів паливом і боєприпасами на півдні України.

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