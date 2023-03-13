За версією росіян, він нібито схиляв "мобіків" до державної зради.

Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання росіянина, який нібито намагався схиляти "мобіків" до роботи на українську розвідку.

Як повідомляє пропагандистський ТАСС, затриманого підозрюють у роботі на Головне управління розвідки міністерства оборони України. За версією ФСБ, затриманий намагався схилити "мобіків" до передачі інформації про місця дислокації російських військових частин, викрадення бойової техніки та добровільну здачу в полон.

На відео з місця подій видно, що чоловіка затримали на вулиці. У наступному кадрі він, лежачи обличчям у підлогу в машині, каже: "Я сказав, що можна телефонувати за номерами телефонів і здатися в полон. І він показує, де ти перебуваєш, і якщо забираєш техніку, тобі заплатять грошей, якщо на техніці втекти".

Відео дня

Далі в ФСБ показують набір документів, розкладених на столі, серед яких трудова книжка та паспорт України. Водночас затриманого називають громадяном РФ.

Особу "агента ГУР" не розкривають. Проти нього порушено кримінальну справу про співпрацю на конфіденційній основі з іноземною державою (цю статтю введено до кримінального кодексу у липні 2022 року), його заарештовано на два місяці.

Репресії та затримання в РФ

Режим Путіна системно "прибирає" всіх, хто критикує війну та намагається поширювати свою точку зору. Наприкінці вересня 2022 року російські силовики затримали японського консула Мотокі Тацунорі за "шпигунство". Зазначається, що ФСБ затримала його у Владивостоці нібито на "гарячому".

Згодом в Іркутську затримали ветерана афганської та чеченської воєн Володимира Тимофєєва. Чоловік критикував вторгнення Росії в Україну.

А влітку в Севастополі затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой, у лузі червона калина". Чоловіка вирахували за допомогою відео з камер спостереження, на які потрапило його авто.

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