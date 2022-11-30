Через справу за статтею про "тероризм" ветерану заблокували банківські рахунки.

У Іркутську Російської Федерації затримали ветерана афганської та чеченської воєн Володимира Тимофєєва. Чоловік критикував вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода "Сибір.Реалії", Тимофєєва звинувачують в "дискредитації" російської армії та "виправданні тероризму". За даними близьких, чоловік перебуває у СІЗО.

Зазначається, що 30 листопада 2022 року суд має обрати ветерану запобіжний захід. Сторона захисту Тимофєєва проситиме про домашній арешт. Відомо, що через справу за статтею про "тероризм" ветерану заблокували банківські рахунки.

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Як пише видання, на початку повномасштабної війни Росії проти України Тимофєєв у одній із соцмереж написав: "Амбіції Путіна і диктатура, всевладдя та дурість привели гігантську країну до прірви та економічного занепаду, злиднів та бідності, ганьби та вигнання звідусіль. До крові. Країна-агресор, країна-ізгой". Згодом на вимогу Генпрокуратури РФ акаунт чоловіка у соцмережі заблокували.

Затримання людей російськими силовиками

Наприкінці вересня 2022 року російські силовики затримали японського консула Мотокі Тацунорі за "шпигунство". Зазначається, що ФСБ затримала його у Владивостоці нібито на "гарячому".

Раніше в Москві затримали російського опозиціонера Леоніда Гозмана. Відносно нього відкрито справу про ототожнення нацистів та сталіністів.

Також в серпні в окупованому Росією Севастополі затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой, у лузі червона калина". Чоловіка вирахували за допомогою відео з камер спостереження, на які потрапило його авто.

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