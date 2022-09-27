ФСБ затримало Мотоки Тацунорі у Владивостоці нібито на "гарячому".

Між Японія і Російською Федерацією розгорівся дипломатичний скандал. У Владивостоці силовики затримали японського консула Мотокі Тацунорі за "шпигунство".

Про це повідомляє російські пропагандистські ЗМІ.

"Консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що представники Федеральної Служби безпеки затримали у Владивостоці.

У свою чергу міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі повідомив, що посол РФ в Японії Михайло Галузін викликаний в МЗС країни, де йому заявили про протест через затримання консула японського генконсульства.

За його словами, Москва порушила Віденську конвенцію, що абсолютно неприйнятно.

"У відповідь на це сьогодні заступник Міністра закордонних справ Японії Такео Морі викликав посла Росії в Японії Галузіна в Міністерство закордонних справ, де висловив різкий протест, зажадав від російської сторони офіційних вибачень. Я настійно закликаю російську сторону серйозно поставитися до протесту і пропозиції японської сторони", - заявив японський дипломат.

За його словами, "затриманий не здійснював протиправних дій". Крім того, міністр розкритикував обставини затримання дипломата, під час якого "були застосовані заходи примусу". Відомо, що затриманого вже звільнили.

Як раніше повідомляв УНІАН, відносини Японії і Росії м'яко кажучи прохолодні через суперечку навколо Курильських островів. Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну Японія, Австралія та Нова Зеландія ввели нові санкції проти Москви.

21 березня Міністерство закордонних справ РФ оголосило, що відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором, який повинен був вирішити питання приналежності Курильських островів. У свою чергу японський уряд пообіцяв продовжувати політику санкционную щодо РФ.

У той же час Японія захотіла зберегти свою частку в нафтогазовому проекті "Сахалін-2" на Далекому Сході РФ.

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