В український полон потрапили 15 військових із Криму.

Керівник Служби забезпечення діяльності Кримської платформи у Представництві президента України в Автономній Республіці Крим Марія Томак наголошує, що громадяни України, які були незаконно призвані до російського війська в Криму, використовуються у війні як гарматне м'ясо проти і країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"Що ми бачимо зараз... По суті, Крим використовується як повноцінний плацдарм для наступу Російської Федерації на територію України. І це відбувається з 24 лютого", - зазначила Томак і додала, що один з перших ударів по Україні здійснювався, в тому числі з Криму.

Вона також наголосила: "Зараз громадяни України, які були незаконно призвані до російського війська в Криму, використовуються у цій війні як жива сила, як гарматне м'ясо проти власного народу, проти власної країни. І зараз один з наших пріоритетів – це пояснювати і роз'яснювати, яким чином можна уникнути цієї служби в армії зараз, коли Росія так інтенсивно воює проти України".

Томак наголосила, що коли йдеться про такий призов, то громадяни України в Криму є жертвами воєнного злочину.

"Якщо ці люди беруть участь у війні, а тим паче причетні до воєнних злочинів, а ми розуміємо, який зараз масштаб воєнних злочинів, які здійснює Росія на території України, то звісно на них чекає притягнення до відповідальності", - підкреслила вона.

Говорячи про моніторинг поховань у Криму та інформації щодо військовополонених з Криму, Томак зауважила: "Станом на зараз це щонайменше 18 поховань, які ми відстежили на території Криму, - саме кримчан... І щонайменше серед полонених, яких захопило українське військо, - це 15 полонених, які походять з Криму, і в переважній більшості своїй є громадянами України. Тобто тими людьми, які жили в Криму до початку окупації".

Своєю чергою заступниця представника президента України в АР Крим, кримськотатарська правозахисниця Таміла Ташева повідомила, що у Криму відбуваються акції протесту проти війни Росії на території України. Зокрема, у Ялті, Євпаторії та Сімферополі.

"Вони, звичайно, виходять на одиночні протести. Їх затримують або дають адміністративні арешти, або дають штрафи в розмірі 30 тисяч рублів... За цей час були затримані, ми знаємо лише мінімум про 10 осіб", - зауважила вона.

Ташева також зазначила, що у їхньому розпорядженні є документ, згідно з яким Росія "показала квотування на різні регіони Російської Федерації, скільки людей вона може розмістити в тому чи іншому регіоні Російської Федерації".

"Квота по Криму заповнена... Згідно цих документів, людей, які прибувають з території Української держави, - вимушено прибувають або вони фактично депортованими є, наприклад з Маріуполя – їх відправлятимуть після Криму у віддалені регіони Російської Федерації", - сказала вона.

Томак також зауважила, що станом на зараз для громадян України неможливо перетнути адміністративну лінію між окупованим Кримом та материковою Україною згідно з українським законодавством. "Тому що там немає наших прикордонників. Всі наші контрольно-пропускні пункти, а їх було відкритих два перед початком наступу, закриті", - сказала вона.

Крім того, Томак нагадала, що Росія ніколи не приховувала, що одним з її пріоритетів було відновлення водопостачання до тимчасово окупованого нею Криму. "Це зараз, власне кажучи, здійснено", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Росії нагадали про правила поводження з військовополоненими.