Шмигаль зазначив, що підрахунок поки що експертний, але збиток структурований.

Втрати України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням і вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, і майбутніх втрат у наступні роки перевищують $1 трлн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Шмигаль зазначив, що підрахунок поки що експертний, але збиток структурований.

"Збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки – становлять понад трильйон доларів", – сказав він.

За його словами, перша його складова – прямі інфраструктурні збитки. "Це те, що ми втратили внаслідок прямого руйнування – мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щодня зростають. Зараз наша оцінка – близько $120 млрд. Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад $270 млрд", – пояснив він.

Прем'єр-міністр уточнив, що для детального підрахунку створено реєстр втраченого майна, частина його працюватиме через "Дію", і кожна людина зможе зареєструвати втрати, завдані її домоволодінню.

"Ми матимемо точний, майже бухгалтерський облік усіх заподіяних збитків. Це стандартний підхід до подібних випадків", - зазначив глава уряду.

Він додав, що друга складова – це підрахунок втрат української економіки. "Це падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли ми продовжуватимемо бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад $290 млрд", – сказав Шмигаль.

За його словами, третя частина – втрати, яких зазнала держава внаслідок зменшення ВВП у перспективі. "До війни у нас були плани, як зростатиме наша економіка. Тепер підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звісно, буде суттєве коригування", – констатував глава українського уряду.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив близько $200 млрд.

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