Командувач подякував військовим за "чудову роботу".

Українським захисникам та захисницям вдалося збити черговий російський гелікоптер. Йдеться про Мі-8, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він подякував за "чудову роботу" військовослужбовцям 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. "Гарно горить. Молодці, воїни", - додав Сирський.

Командувач також опублікував відео, на якому видно, як палає ворожий гвинтокрил.

Втрати РФ у війні проти України - це треба знати

З початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 287 тисяч 770 своїх військових та понад 40 тисяч одиниць своєї техніки та озброєння, серед яких 316 гелікоптерів.

Траплялися і випадки, коли російські "пташки" вдавалося "затрофеїти". Наприкінці серпня стало відомо про унікальну операцію українських розвідників. Під час неї російський льотчик Максим Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8. На борту гвинтокрила із ним було ще двоє членів екіпажу, однак вони відмовилися співпрацювати і після приземлення спробували втекти, їх ліквідували.

Вас також можуть зацікавити новини: