Рашисти готуються до фейкового референдуму, щоб приєднати окуповану територію у склад РФ, наголосив Гайдай.

Станом на 20 липня російські окупанти досі не змогли повністю захопити Луганську область.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у себе в Telegram.

"Росіяни брешуть, що вся Луганська область вже окупована, тому через страх контрнаступу, намагаються швидко провести вибори без вибору, бо це дозволить заявити, що Україна напала на Росію та оголосити загальну мобілізацію", - зазначив посадовець.

Рашисти готуються до фейкового референдуму, щоб приєднати окуповану територію у склад РФ, наголосив Гайдай. Він додав, що два населені пункти області досі тримають оборону. Здавати території ніхто наміру немає, треба вірити у Збройні сили України, які обов'язково деокупують регіон.

Раніше Гайдай повідомив про деталі знищення групи "вагнерівців" на Луганщині. Наразі невідомо, скільки людей залишається на Луганщині. Також відсутня точна інформація про кількість загиблих.

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