За його даними, російське командування кидало "вагнерівців" у бій, наприклад, на Попаснянському напрямку.

Група бійців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" була ліквідована при спробі захопити позиції 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, російське командування кидало "вагнерівців" у бій, наприклад, на Попаснянському напрямку.

"Їх долучали, коли російські війська тижнями стояли на місці і не могли захопити навіть маленьке місто. Днями вони намагалися зазіхнути на позиції 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, яка протягом декількох років боронила Луганщину. Найманці атакували позиції 58-ї ще й з повітря. Один з пілотів Су-25, якого найняла російська приватна військова компанія, кілька днів поспіль обстрілював наших хлопців некерованими ракетами. Допоки його не приземлили", - розкрив деталі Гайдай.

За його даними, наразі ця група ПВК "Вагнера" повністю ліквідована – кривавий "бізнес" цих росіян учора лопнув.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня розвідка Великобританії зазначила, що ПВК "Вагнер" напевно відігравала центральну роль у останніх боях, включаючи захоплення росіянами Попасної та Лисичанська в Луганській області. Ці бої завдали ПВК великих втрат.

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