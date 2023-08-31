Бен Ходжес впевнений, що півострів - ключова територія у війні з російськими окупантами.

Повернення Криму залишається головною метою для України в ході відбиття повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

"Наземна частина цього контрнаступу, очевидно, спрямована на те, щоб шляхом деокупації або вогнем перерізати так званий "сухопутний коридор", - заявив колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в коментарі Newsweek.

За його словами, як тільки Керченський міст буде зруйнований, то це повністю змінить правила гри для Криму.

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"Іноді я чую з Пентагону, що ми хочемо допомогти відкинути росіян. Ні, мова йде не про те, щоб відкинути їх назад. Йдеться про ключову територію. Йдеться про ізоляцію Криму, а потім про можливість доставити необхідну кількість зброї дальньої дії, щоб півострів став непридатний для дій російського військово-морського флоту і російських ВПС", - пояснив американський військовий.

За його словами, 155-мм боєприпаси подвійного призначення, які зараз використовуються українськими артилеристами, вже ускладнюють ситуацію для російських підрозділів. Розширена західна підтримка, що включає ракети з касетними боєприпасами більшої дальності, що запускаються з систем залпового вогню M270 виробництва НАТО, і американської високомобільної артилерійської ракетної системи M142, "дійсно буде мати велике значення".

"Це дуже швидко знищить російську артилерію. І це також дуже ускладнить рух конвоїв, що доставляють війська, боєприпаси або інше по так званому сухопутному мосту. Українці знають, що Крим є ключовою територією, що вони ніколи не будуть у безпеці, поки Росія окупує Крим, і вони можуть завдавати ударів своїм військово-морським флотом і Військово-повітряними силами з Криму і запускати ракети по всіх морських портах України", - розповів Ходжес.

Він нагадав, що Україна не зможе відновити свою економіку, поки Москва утримує під вогнем ключові порти Чорного моря.

"Я здивований тим, як багато людей бойко кажуть: "Нехай вони (росіяни - УНІАН) отримають Крим заради миру". По-перше, наскільки неосвічено те, що ви думаєте, що це насправді їх задовольнить, або що Росія буде дотримуватися будь-якої угоди, або що Росія не буде порушувати судноплавство або робити інші речі, щоб завдати шкоди економіці України. Чому Росія повинна бути винагороджена за все, що вона зробила? Китайці напевно будуть за цим стежити. Вони бачать, що ми готові віддати територію іншої країни. Чи можете ви собі уявити, що ви говорите німцям відмовитися від колишніх східнонімецьких держав заради миру? Або скажіть США повернути Аляску Росії заради миру? Це смішно, але з якоїсь причини люди готові сказати Україні, що вони повинні відмовитися від Криму" ,- обурився генерал-лейтенант.

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