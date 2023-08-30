Коли міжнародна спільнота говорить про Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Крим, то різниці немає, оскільки все змішалося в контексті звільнення всіх українських територій.

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що тимчасово окупований Крим втратив свій "особливий статус" після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомила в інтерв'ю ВВС Сіммонс, у Кремлі сприймають Крим критично важливою частиною своєї території, проте півострів є частиною України.

"Одна зі змін, які принесла ця війна - це те, що спеціальний статус, який міжнародна спільнота надала Криму після 2014 року, на мою думку, на даний час став збалансованішим", - сказала Сіммонс.

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Дипломатка заявила, що коли міжнародна спільнота говорить про Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Крим, то різниці немає, оскільки все змішалося в контексті звільнення всіх українських територій.

"То який сенс у так званому спеціальному статусі для Криму? У плані легітимності немає різниці між тим, за яку саме свою суверенну територію ви боретеся", - наголосила вона.

Звільнення Криму - останні новини

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна буде повертати Крим військовим шляхом, бо інших варіантів поки що немає.

"Ми його будемо звільняти. Скоріше за все це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас немає", - сказав секретар РНБО.

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