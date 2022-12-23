За словами експерта, військова кар’єра Герасимова фактично завершена.

Президент РФ Володимир Путін скоріш за все звинуватить у всіх провалах війни в Україні начальника Генштабу збройних сил Росії Валерія Герасимова.

Про це заявив військовий експерт, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал запасу Ігор Романенко в ефірі проекту FREEДОМ. На думку експерта, військова кар’єра Герасимова фактично завершена. Тепер його звільнення є лише питанням часу, адже путінському режиму вкрай необхідно знайти крайнього.

Романенко стверджує, що Герасимова також звинуватять у військових провалах і проблемах в російській армії. Йдеться, зокрема, про збільшення її чисельності.

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"Він стане офіційним цапом-відбувайлом у цій війні. Залишилося питання за формою… Це — резерв очікування того моменту, коли треба буде чітко назвати винних. Винні вже є серед військових, вони змінювалися, якось там пара випускалася", — підсумував генерал.

Путін і конфлікт з російськими військовими

У жовтні екс-командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв, що генерали Путіна більше йому не довіряють.

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков припускає, що Путін призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем армією РФ в Україні, щоб потім зробити його відповідальним за втрату окупованого Херсона.

На думку аналітиків ISW, Путін не готовий до миру і хоче зняти з себе відповідальність за затяжну війну.

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