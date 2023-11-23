При цьому в ISW вказали на низку так званих "перемог" окупантів, про які заявили російські воєнкори.

Російські окупанти продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на схід від Синьківки. Також окупанти завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі.

При цьому, аналітики Інституту зазначили, що за даними російських воєнкорів, окупанти просунулися в районі Серебрянського лісу, але ISW не знайшов візуальних доказів цього твердження.

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Крім того, в ISW зазначили, що за даними російських воєнкорів, російські війська успішно закріпилися на північній окраїні Кліщевки, хоча аналітики Інституту не побачили візуального підтвердження цього затвердження. Також пропагандисти повідомляли, що окупанти просунулися в районі Мар'їнки і Новомихайлівки, хоча ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження.

Також в Інституті повідомили, що окупанти активізували наступальні операції біля Авдіївки.

Війна в Україні: новини

22 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський інформував, що окупанти різко збільшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку та скидають КАБи з літаків Су-35. Він зазначив, що Сили оборони тримають оборону на Авдіївському напрямку та продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають.

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