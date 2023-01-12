Очікується, що окупанти продовжать здійснювати удари по об'єктах критичної інфраструктури України.

Незабаром ворог спробує вийти на адмінкордон Донецької області та захопити лівобережну частину Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. "Прогнозується, що найближчим часом противник буде намагатися вийти на адміністративний кордон Донецької області, а в подальшому може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", - зазначив він.

За словами Громова, для знищення критичної, насамперед енергетичної, інфраструктури України Кремль й надалі буде наносити ракетно-авіаційні удари по об’єктах по всій країні.

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"Їх інтенсивність буде залежати від спроможності російського оборонно-промислового комплексу забезпечити збройні сили засобами високоточного ураження великої та середньої дальності", - пояснив генерал.

Крім того, він додав, що на це будуть впливати й спроможності Ірану щодо експорту до Росії ракет та ударних безпілотників.

Що відбувається у Донецькій області

Нагадаємо, у грудні в Міністерстві оборони Україні повідомляли, що російські війська хочуть вийти на кордони Донецької області до кінця року.

Наприкінці грудня через пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині в Донецькій області зупинилися котельні.

За даними Міноборони, наразі найважчі бої з російською армією тривають в районі Соледара. Попри заяви окупантів про захоплення міста, командування ЗСУ звітує про знищення понад 100 загарбників.

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies показала, як зараз виглядають Соледар та Бахмут.

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