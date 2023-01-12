Знімки Соледара були зроблені з різницею в декілька місяців.

Maxar Technologies показала, як виглядають Соледар та Бахмут Донецької області, де точаться запеклі бої з російськими окупантами.

Аби порівняти масштаби руйнувань, спричинених російською агресією, компанія опублікувала в Twitter супутникові знімки Соледара 1 серпня 2022 року та 10 січня 2023 року.

"Додаткові супутникові знімки міста Соледар, Україна, до (1 серпня 2022) і після (10 січня 2023), що показують будинки, школи та будівлі, знищені в результаті кількамісячних боїв і артилерійських перестрілок", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

На інших знімках показано руйнування будинків у Соледарі.

Крім того, в компанії показали супутниковий знімок "тисяч воронок від бомб на полях і вздовж доріг" довкола міста Бахмут, яке вже понад півроку боронять українські військові. Зображення датоване 7 січня 2023 року.

Ситуація в Соледарі і Бахмуті

Російські війська зосередили величезні сили на штурмі Соледара Донецької області. Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що російським окупантам не вдасться оточити та захопити місто, де вже кілька днів точаться запеклі бої.

Ворог несе в районі Соледара серйозні втрати. Зазначається, що штурм Соледара Донецької області та інших міст обходиться "Вагнеру" величезними втратами. Йдеться про десятки тисяч трупів.

Водночас тиск окупантів на Бахмут суттєво зменшився. Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець пояснив, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перекочувала під Соледар.

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