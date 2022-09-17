Пораненим представникам батальйону цього незаконного збройного формування у Росії було відмовлено в наданні медичної допомоги.

Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу" російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу". Пораненим представникам батальйону зазначеного незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, після евакуації до Ростова-на-Дону, було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування", - мовиться у дописі.

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Як повідомляв УНІАН, одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров придумав, як врятувати Кремль від загальної мобілізації. Він оголосив про план "самомобілізації". Його "ідея" полягає в тому, що "кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців".

За даними аналітиків ISW, російські регіони об’єдналися навколо заклику Кадирова щодо "самомобілізації". Її розгорнули на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським окупантам.

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