Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу" російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
"Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу". Пораненим представникам батальйону зазначеного незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, після евакуації до Ростова-на-Дону, було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування", - мовиться у дописі.
Як повідомляв УНІАН, одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров придумав, як врятувати Кремль від загальної мобілізації. Він оголосив про план "самомобілізації". Його "ідея" полягає в тому, що "кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців".
За даними аналітиків ISW, російські регіони об’єдналися навколо заклику Кадирова щодо "самомобілізації". Її розгорнули на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським окупантам.