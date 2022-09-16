Також у росіян проблеми з набором молодших командирів.

Гарячкове вербування Кремлем ув'язнених для війни проти України свідчить про серйозні проблеми з поповненням складу бойової піхоти.

Про це у Twitter повідомляє британська розвідка.

ПВК "Вагнер" на чолі з "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним займаються вербуванням нових найманців з кінця липня, зауважують аналітики. Ув'язненим пропонують пом'якшення вироку, а також грошове заохочення.

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Окремо російські військові академії скорочують курси навчання і переносять терміни випуску курсантів. "Ці кадети майже напевно будуть перекинуті для підтримки "спецоперації", - вважають у розвідці.

"Кадрова проблема Росії стає все серйознішою. Пришвидшення навчання кадетів і потреби "вагнерівців" у штурмових загонах дозволяють припустити, що найбільш гостра нестача під час кризи укомплектування ЗС РФ, імовірно, пов'язана з бойовою піхотою і молодшими командирами", - йдеться у звіті.

Як писав УНІАН, після поразки у Харківській області росіяни вдвічі посилили приховану мобілізацію, проте вербують громадян вибірково - щоб мінімізувати соціальну напруженість.

Інститут вивчення війни підтверджує, що російське командування, яке планувало захопити Київ за три дні, за півроку повномасштабної війни виснажило більшу частину сил, перекинутих з країн колишнього СРСР в Україну.

Українська розвідка підтверджувала, що через великі втрати і, відповідно, масову відмову найманців від участі у "спецоперації" Росія була вимушена призупинити відправку нових "добровольців". А це, на думку того ж Інституту вивчення війни, дозволить ЗСУ консолідувати сили після боїв за Харківщину та відновити наступ.

Днями у мережі з'явилося відео з власником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожином, відзняте в одній з російських колоній, коли той закликав в'язнів вступати у добровольчі батальйони для війни проти України.

Саме Пригожин, стверджують військові аналітики, стає "обличчям війни", тоді як главу Міноборони РФ нібито усунули через провал на Харківщині.

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