Аби "глухий кут" не перетворився на глибокий прорив росіян, ЗСУ доводиться докладати величезних зусиль.

Гучна стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про "глухий кут" на фронті могла створити у частини зовнішніх спостерігачів хибне уявлення, що інтенсивність бойових дій на фронті знизилася. Але насправді запеклі бої тривають по всій лінії фронту, забираючи багато життів щодня, пише New York Times.

Видання наводить приклад Авдіївки, де росіяни протягом кількох тижнів поспіль ведуть шалений штурм, а українські бійці чинять їм запеклий опір.

"Бої тривають, і невелика територія переходить з рук в руки, а похмура кількість втрат зростає. За словами солдатів і військових аналітиків, українські війська здебільшого зірвали атаки Росії, використовуючи комбінацію безпілотників і касетних боєприпасів, щоб завдати Росії одні з найважчих втрат у війні", – йдеться у публікації.

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І в той самий час, поки Росія проводить відчайдушні наступальні операції на сході України, ЗСУ змогли створити плацдарм на східному березі Дніпра навпроти Херсона, можливо, відкривши значний новий фронт у війні.

"Ці кампанії підкреслюють, наскільки небезпечною залишається ситуація для обох сторін", – пояснює NYT.

Видання також наводить думку директора проекту критичних загроз з Американського інституту підприємництва Фредеріка В. Кагана. Він наголошує, що позиційна війна в Україні — "це не стабільний глухий кут". За його словами, баланс на полі бою може легко змінитися на користь будь-якої сторони через низку факторів.

"З одного боку, західні арсенали вже мають зброю, необхідну для вирішення майже всіх завдань, які постають перед комбатантами в Україні. З іншого боку, повна мобілізація Росією своєї економіки та суспільства може схилити терези на користь Кремля", – пояснює він.

Колишній головнокомандувач армії США в Європі Бен Ходжес наголошує, що оцінювати успіх України в літньому контрнаступі лише за деокупованою територією буде помилкою. Він також зізнався, що вражений тим, "наскільки лінійними та орієнтованими на землю залишаються деякі спостерігачі" війни.

"Як показово, що після дев’яти років конфлікту, через два роки після вторгнення Росії, з усіма перевагами, які Кремль має на своєму боці, вони можуть контролювати лише близько 18% України", – сказав він.

Але час, як і зброя та боєприпаси, є стратегічним товаром, і Кремль явно сподівається, що він зможе пережити західних союзників України.

Колишній командувач НАТО Філіп Брідлав попередив, що Україна зрештою програє, якщо Захід продовжить давати українцям "тільки те, що їм потрібно, щоб залишитися на полі бою, а не те, що їм потрібно для перемоги".

Українські бійці на передовій зазначають, що росіяни чинять постійний шалений тиск на сході. І хоч більшість днів карта залишатиметься майже незмінною, але для того, щоб лінії не рухалися, потрібен власний "жорстокий танець".

"Людям може здатися нудним, спостерігати, чекати, не бачити змін. Але вони не уявляють, як важко просто тримати лінію", — сказав боєць із позивним "Блек".

Ситуація на фронті – останні новини

Як писав УНІАН, лише протягом цього дня відбулося понад 50 бойових зіткнень. При цьому ворог намагається йти вперед фактично по всьому фронту – від Куп’янська до Херсонщини.

В центрі загальної уваги залишається Авдіївка. Російські окупанти вдаються тут до найрізноманітніших тактик, аби просунутися вперед. Зокрема почастішали випадки, коли окупанти намагались запускати машини-камікадзе – начинені вибухівкою автомобілі та бронетехнику, які на "автопілоті" спрямовують проти українських позицій.

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