Тільки на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 19 ворожих атак.

Російські окупаційні війська продовжують вести штурмові дії на кількох напрямках. Протягом доби на передовій відбулося 54 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні залишається складною. Так, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Там Сили оборони відбили 10 ворожих атак.

На Лиманському напрямку росіяни штурмових дій дій не вели. Проте противник обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

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На Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Там українські захисники відбили 19 атак.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, Степового та Авдіївки Донецької області. Захисники України відбили там 7 атак противника.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Сили оборони відбили там 10 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області. Там відбито 2 атаки з боку окупаційних військ РФ.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Крім того, воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", – додали в Генштабі.

Війна в Україні: це варто знати

Російські загарбники не припиняють штурмів Авдіївки Донецької області. Ворог вдається до різних методів, таких як використання "камікадзе" з техніки. Як розповів офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький, росіяни нашпиговують техніку величезною кількістю вибухівки та скеровують на позиції ЗСУ на повному ходу.

Крім того, росіяни не припиняють обстрілів мирних українських міст. Так, ворог вгатив з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок атаки окупантів загинула 83-річна жінка. Крім того, 53-річний чоловік отримав важке поранення.

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