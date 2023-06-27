Інфраструктура Авдіївки зруйнована на 100%, житловий фонд – на понад 90-95%.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підтвердив звільнення ділянки поблизу Авдіївки – біля села Веселе.

"Дійсно, підтверджую цю інформацію. Протягом двох тижнів, може, навіть трохи більше, маленькими кроками, поступово за якоїсь мінімальної можливості контратаки хлопці це робили. Жодного шансу вони не втрачали. І за ці два тижні десь приблизно 1,5 км дійсно було відбито. Це позиції, які раніше були втрачені. Зараз їх потрошку повертають", – сказав він, передає Радіо Свобода.

При цьому Барабаш зазначив, що звільнення цієї території не убезпечить місто від російських обстрілів.

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"Поки що ні. Здебільшого це такий мотиваційний елемент зараз і для хлопців, і для нас – представників військової адміністрації, і для тих людей, які, на жаль, ще лишаються в місті. Для них це більше мотиваційний момент, що дійсно, хоч трошки, але вдається повертати втрачені раніше позиції", – пояснив Барабаш.

Він додав, що війська РФ здебільшого обстрілюють системами РСЗВ, ствольною артилерією, дальність якої набагато більше, ніж 1,5-2 км.

Крім цього, Барабаш повідомив, що інфраструктура Авдіївки зруйнована на 100%, житловий фонд – на понад 90-95%.

Ситуація в Авдіївці

Авдіївка і околиці піддаються майже постійним обстрілам з боку окупантів. У Авдіївці все ще залишається кількасот жителів, хоча там вже понад рік немає світла, газу та води.

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