В Інституті відзначили, що українські сили просунулися в цілій низці населених пунктів навколо Бахмута.

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції, в той час як російські війська проводили обмежені наземні атаки в районі Бахмута.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту вивчення війни (ISW). В Інституті зазначили, що українські сили просунулися в цілому ряді населених пунктів навколо Бахмута.

Крім того, ЗСУ відбили обмежені наступальні операції російських окупантів в районі Оріхово-Василівки в 11 км на північний захід від Бахмута.

Також у звіті йдеться про те, що російські та українські сили провели обмежені атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і домоглися незначних успіхів. Геолокаційні кадри показують, що і українські, і російські сили просунулися в районі Перемоги на південний захід від Донецька. Зокрема, ЗСУ просунулися на південний схід від Перемоги, а російські війська - на південь від Перемоги.

Російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки, Красногорівки і Мар'їнки, при цьому українські війська просунулися в районі Веселого в 3 км на північний схід від Авдіївки.

На кадрах з геолокацією видно, як російські війська використовують танк Т-54 чи Т-55 в якості саморобного вибухового пристрою біля Перемоги, але ЗСУ знищили його до того, як він досяг українських позицій.

Аналітики зазначили у зв'язку з цим, що російські окупанти раніше використовували старі машини в якості саморобного вибухового пристрою.

Ситуація в Бахмуті

Тривалий час ситуація в місті була надважкою. Однак наприкінці травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про вивід своїх найманців з Бахмута. Після цього ситуація змінилася. ЗСУ почали вибивати окупантів з раніше зайнятих позицій і просуватися в населених пунктах навколо міста.

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