Тривають бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба розповів про найбільш небезпечні напрямки на Київщині.

Про це він повідомив у Telegram.

"Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району", - зазначив Кулеба.

За його словами, тривають бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

"Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", - розповів голова ОДА.

Він нагадав, що сьогодні продовжується евакуація населення через гуманітарні коридори.

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