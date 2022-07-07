Радакін після розмови з Головнокомандувачем ЗСУ відзначив хоробрість, мужність, кмітливість, героїзм захисників України в боротьбі за незалежність.

Очільник Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін провів зустріч з Валерієм Залужним у Києві.

Про це голова британських Збройних сил написав у Twitter 7 липня.

Радакін після розмови з Головнокомандувачем ЗСУ відзначив хоробрість, мужність, кмітливість, героїзм захисників України в боротьбі за незалежність.

"Мій 48-годинний візит дозволив мені краще зрозуміти оперативну перспективу та обговорити, як Британія може продовжувати підтримувати Україну та як ми можемо допомогти іншим міжнародним партнерам і союзникам підтримувати Збройні сили України в наступні тижні та місяці", – написав Радакін.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку, але запевнив, що британці продовжать бути міцним союзником України.

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